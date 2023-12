Basket serie C. Sbf al nono ko di fila. La società riflette su Fels

Il nono ko consecutivo in campionato, arrivato sabato sera alla Bondi Arena per mano di Sg Fortitudo, rischia di lasciare qualche strascico pesante in casa Scuola Basket Ferrara. Il 68-82 rimediato per mano dei bolognesi, infatti, potrebbe costare caro a coach Andrea Fels, con la società bianconera che si radunerà nella giornata di oggi per capire che tipo di mosse mettere in campo per invertire un trend negativo che si trascina ormai da inizio campionato. La posizione dell’allenatore non sembra più così salda, e non è escluso pure qualche intervento nell’organico per cercare di rimettere in piedi una stagione che sembrava essere partita con ambizioni ben diverse. ià oggi la società potrebbe intervenire per cambiare il corso della stagione.

j.c.