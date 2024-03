Basket serie c. Sbf ancora al tappeto. Sorride Molinella

scuola basket

Non riesce il colpo casalingo alla Scuola Basket Ferrara, che alla Bondi Arena è costretta a lasciare i due punti ad una più cinica Molinella (69-79). In una gara nel complesso equilibrata, gli uomini di Campi si sono però trovati sempre ad inseguire, e nel finale i bolognesi hanno controllato abbastanza agevolmente il match con vantaggi anche sopra la doppia cifra. Sotto di sei all’intervallo, Sbf ha tenuto la gara viva nel terzo quarto riavvicinandosi fino al -5 del 30’, poi gli ultimi dieci minuti hanno visto Agusto e compagni tenere a bada i tentativi di rimonta dei padroni di casa. A poco sono serviti i 16 punti di Costanzelli e i 15 di Ghirelli, ancora una volta migliori marcatori in casa Scuola Basket; dall’altra parte 18 a testa per Agusto e Carella, oltre alla solita prova sopra le righe in cabina di regia da parte dell’ex Ferrara Basket Seravalli. Per la Sbf arriva la quindicesima sconfitta in campionato, ma non tutto è da buttare.

j.c.