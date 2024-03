Basket serie c. Sbf contro Molinella di Agusto e Seravalli

Il grande sabato di pallacanestro alla Bondi Arena verrà aperto alle 17 dalla Scuola Basket di coach Mattia Campi, che ospiterà Molinella degli ex Agusto, Seravalli, Tognon, Bianchi e Trinca. Dopo le buone sensazioni nella gara di settimana scorsa persa contro la corazzata Cmp Global, e il prezioso successo casalingo contro Lugo, Ferrara è chiamata a confermare i progressi e in questo senso battere una squadra di medio-alta classifica darebbe ulteriore consapevolezza al gruppo. Anche e soprattutto in vista di una seconda fase che sarà decisiva per raggiungere la salvezza, a maggior ragione dopo la diminuzione delle retrocessioni, che da sette passeranno a quattro. Molinella è quarta in classifica e arriva dal successo casalingo (70-63) ai danni di Guelfo Basket, grazie ai 13 punti a testa del trio Agusto-Bianchi-Trinca. Coach Campi potrà contare sull’innesto Daniele Ghirelli, che raggiunge così il fratello Matteo e punta ad allungare le rotazioni.