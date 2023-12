Basket serie C,. Sbf rischia tutto a Molinella

In Serie C, incrocio suggestivo per la Scuola Basket di coach Fels, che questa sera sarà di scena a Molinella ancora alla ricerca del primo foglio rosa stagionale. I bolognesi sono partiti con ambizioni importanti, dopo che quest’estate hanno costruito una squadra di livello pescando soprattutto all’interno del nostro territorio: i veterani Agusto e Seravalli su tutti, ma anche l’ex Kleb Cavicchi, il lungo Trinca (l’anno scorso proprio alla Sbf) e il playmaker Tognon, uno degli artefici della promozione della Duegi in B Interregionale. Per i bianconeri sarà un test importante, di fronte a una squadra di vertice:

Ghirelli e compagni dovranno far tesoro degli errori commessi nelle gare precedenti per centrare il primo successo in campionato. Fondamentale sarà reggere per tutti i quaranta minuti, evitando di calare nell’ultimo quarto come spesso è successo in questo primo scorcio di stagione.

j.c.