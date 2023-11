Basket Serie C. Scandiano-Bmr: gara tutta da vivere. Castelnovo Monti cerca riscatto

E’ la sfida tra Emil Gas Scandiano (8) e Bmr Basket 2000 Reggio Emilia (4), alle 18, ad aprire il programma della sesta giornata di Serie C. Al PalaRegnani sono i padroni di casa ad arrivare col vento in poppa, dopo che il successo di Castelnovo Monti ha spalancato loro le porte del secondo posto: forti della seconda difesa meno battuta del torneo e forti di tanti ex in roster (su tutti coach Spaggiari e capitan Astolfi), i bianco-blu non vogliono fallire l’appuntamento col quinto successo stagionale; di diverso avviso, ovviamente, gli ospiti di coach Baroni, anch’esso con trascorsi dall’altra parte della barricata: dopo due sconfitte consecutive, serve una vittoria per rilanciarsi in classifica.

Alle 18,30 tocca alla già citata E80 Group Castelnovo Monti (8), chiamata immediatamente a reagire dopo il primo kappao: per la squadra di Vozza occorre fare attenzione alla trasferta con un Mo.Ba Modena (6) reduce da 3 successi di fila e guidato da alcuni atleti con trascorsi in terra reggiana come l’esperto lungo Malagoli (12 punti di media), Casu (11,2) e Taddei (10,4). Alle 20 l’altro derby reggiano, quello di Sant’Ilario, dove si affrontano Clevertech Montecchio (2) e Pallacanestro Correggio (2): per abbandonare l’ultima piazza serve il salto di qualità, mentre per chi perde sono guai.

I padroni di casa devono dimenticare la brutta sconfitta maturata a Parma col Magik, mentre i giallo-neri ospiti sono caduti al PalaPietri proprio col Mo.Ba.

In coda c’è anche Novellara (2), reduce da 4 stop consecutivi che hanno fatto seguito al successo nel turno inaugurale: i bianco-rossi, però, sono ospiti alle 21 della battistrada CVD Casalecchio (10), ancora imbattuta, e sembrano aver davanti una cima difficile da scalare.