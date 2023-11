Basket serie c. Scandiano contro la risorta Novellara, Montecchio alla disperata ricerca di punti

Poker di appuntamenti per le reggiane di Serie C, impegnate

nel tardo pomeriggio nel nono turno di regular season.

Si comincia alle 18 dal PalaRegnani di Scandiano, dove l’Emil Gas (12) difende la vetta nel derby casalingo contro una Pallacanestro Novellara (4) tornata a sorridere nell’ultimo turno dopo 6 sconfitte consecutive: bene faranno i padroni di casa, guidati in panchina dall’ex Spaggiari, a non abbassare la guardia.

Alla stessa ora la Bmr Basket 2000 Reggio Emilia (10) fa visita al Magik Parma (4) andando in cerca della quarta affermazione consecutiva: da non perdere la sfida a suon di canestri tra il reggiano Lasagni, da quest’anno oltre Enza, e il cannoniere italo-argentino della squadra di Baroni, Alberione.

Alle 18,30 ha bisogno di punti la Clevertech Montecchio (2), autrice di un avvio di stagione sottotono ed ora ultima in solitaria in coda alla graduatoria: la sfida sul parquet del Mo.Ba Modena (8) saprà rappresentare la svolta? In casa bianco-blu se lo augurano. Alle 19, infine, tocca alla Pallacanestro Correggio (4), reduce da 2 stop di fila, che ospita al PalaPietri un CVD Casalecchio (12) sempre al comando ma in flessione rispetto ad un inizio praticamente perfetto: in casa giallo-nera sperano che la riedizione della sfida al vertice dell’ultima C Silver possa permettere di ritrovare il sorriso.

DR1. Punti preziosi in chiave salvezza in DR1, dove si completa la decima giornata d’andata. Alle 19,30 scende in campo il fanalino iCare Cavriago (2), impegnato nella trasferta bolognese di Monte San Pietro contro il Basket Voltone (6).

Un quarto d’ora più tardi, a qualche chilometro di distanza, il Nubilaria (6) gioca la seconda trasferta nell’arco di una settimana, facendo visita ad Anzola (8).