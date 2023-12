Basket serie c. Scandiano punta a salire in vetta. Derby a Correggio

L’Emil Gas Scandiano (14) prova a salire in solitaria, almeno per un paio d’ore, al vertice del campionato di Serie C. Alle 18, infatti, scatta il girone di ritorno e i biancoblù sono impegnati sul campo del Magik Parma (4), squadra ben più ostica di quanto non dica la classifica, in particolare col lungo Otero (14,1 punti ad allacciata di scarpe). La chiave può essere, come spesso accaduto nel recente passato, la fase difensiva: gli uomini di Spaggiari concedono solo 68 punti di media agli avversari e, in questo modo, far loro male diventa complesso. Un’ora dopo spazio al derby della Bassa, con la Pallacanestro Correggio (6) che riceve la visita della Pallacanestro Novellara (4): all’andata vinse quest’ultima, salvo poi faticare non poco a trovare continuità di risultati, mentre stavolta sono i gialloneri di Pantaleo ad arrivare meglio alla sfida, visto che nell’ultimo turno hanno superato Casalecchio ritrovando slancio e morale. Alle 20 turno casalingo per la Clevertech Montecchio (2), che a Sant’Ilario gioca il testa-coda con l’altra battistrada Francesco Francia Zola Predosa (14): i ragazzi di Cavalieri, ultimi della classe, arrivano da 5 ko di fila e hanno necessità di svoltare. Di fronte, tuttavia, hanno una squadra in salute, come dimostrano i 6 successi alle spalle, che ha nella guardia Tosini (15,7) e nel centro Errera (12,7) i principali punti di riferimento. Domani alle 17, infine, posticipo tra aspiranti al trono a Castelnovo Monti, con l’E80 Group (12) che riceve la Bmr Basket 2000 Reggio Emilia (12).

DR2. Sant’Ilario (4) prova a uscire daun momento delicato (3 stop di seguito), facendo visita alle 20,30 nel posticipo del girone A al Planet Basket Parma (6). Domani i posticipi che chiudono l’8° turno degli altri gironi: nel B, alle 18,30, la Bibbianese (6) riceve le Aquile Gualtieri (4); nel C, alle 18, Castellarano (2) fa visita alla Smile Formigine (12).

d.r.