Basket Serie C: Scandiano resta a zero. Castelnovo vince ancora. Montecchio: primo ko

di DAMIANO REVERBERI
13 ottobre 2025
Terza vittoria in altrettante gare per l’E80 Castelnovo Monti (6), che piega 83-73 al PalaCattaneo la resistenza della matricola Piacenza (2) e rimane in vetta al girone.

La gara si decide nel quarto periodo, dove un parziale di 31-16 dà ragione agli appenninici, trascinati da Matteo Rossi e Samake.

Prima sconfitta, invece, per la Clevertech Montecchio (4): al PalaEnza è l’SG Fortitudo (4) ad imporsi col punteggio di 69-66, dopo che i padroni di casa erano riusciti a rientrare dal -9.

Di Lavacchielli (17 punti, migliore dei suoi insieme a Magnani) il canestro del +1 biancoblu, poi reso vano dalla tripla di Costantini e dal libero di Cinti.

La vittoria sfugge ancora all’Emil Gas Scandiano (0), sconfitta in volata 80-78 a Modena (4) con l’ex Riccò (16) grande protagonista: gli uomini di Pozzi riescono a trovare il vantaggio grazie alla tripla di Govi nel finale, per poi essere sorpassati sul filo di lana dagli avversari, freddi dalla linea della carità. I migliori, tra gli ospiti, sono Frediani (18 punti) e Martelli (16).

