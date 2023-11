Basket serie c. Scandiano troppo superiore a Novellara

SCANDIANO

78

NOVELLARA

57

EMIL GAS SCANDIANO: Maione, Fikri 4, Costoli 7, Astolfi 4, Fontanili 3, Bertolini 15, Brevini 11, Riccò Fr. 12, Vecchi 9, Caiti 13, Di Micco, Gualdi. All. Spaggiari.

PALLACANESTRO NOVELLARA: Frediani 7, Morini 14, Folloni 6, Rinaldi 7, Bagni 1, Franzoni 5, Spaggiari, Iannelli 4, Riccò Fe., Doddi 5, Bovio 8. All. Boni.

Arbitri: Meloni e Salatti di Parma.

Parziali: 20-24, 44-34, 71-43.

Il derby reggiano valido per l’ultima d’andata di Serie C è appannaggio dell’Emil Gas Scandiano (14), protagonista assoluta della sfida con la Pallacanestro Novellara (4). Sono gli ospiti a partire meglio, ma quando i padroni di casa premono sull’acceleratore, non c’è nulla da fare: nel terzo periodo gli uomini di Spaggiari, uno degli ex di turno, piazzano un 27-9 che indirizza inesorabilmente la contesa.