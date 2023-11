Basket serie C. Scuola Basket a Lugo a caccia del primo acuto. Dopo sei sconfitte di fila deve sbloccarsi

In Serie C, la Scuola Basket Ferrara è rimasta l’unica squadra ancora senza vittorie in campionato e questa sera sarà di scena sul campo di Lugo per provare a sbloccarsi e schiodarsi da quella "quota zero" che al momento sa di maledizione. Sei sconfitte di fila, la maggior parte arrivate tutte con lo stesso leit motiv, hanno gettato nello sconforto un ambiente che era partito invece con grandissimo entusiasmo, e che ora è chiamato a risollevarsi in fretta. A Lugo non sarà una partita facile, di fronte a una squadra rognosa che ha già dimostrato di poter dire la sua; da valutare le condizioni di Xausa, elemento fondamentale per i bianconeri. La truppa di coach Fels deve assolutamente centrare il primo successo del suo campionato, anche perché il prossimo impegno la vedrà ospitare la capolista Cmp Global.