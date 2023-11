Basket serie C:. Scuola Basket in crisi. Crolla anche a Lugo

Prosegue la crisi della Scuola Basket Ferrara, che a Lugo regge per tre quarti prima di crollare negli ultimi dieci minuti e incappare nella settima sconfitta consecutiva del suo campionato. Alla fine il passivo è anche troppo severo per quello che si è visto in campo (82-59), ma il tutto è frutto del solito blackout che ha colpito i bianconeri nell’ultima frazione di gioco.

Situazione che comincia a farsi complicata, considerato anche il prossimo turno contro la capolista imbattuta Cmp Global.