Basket serie C. Scuola Basket sul campo del Guelfo per rompere il ghiaccio

Trasferta in terra bolognese per la Scuola Basket di coach Andrea Fels (nella foto), che oggi pomeriggio (ore 18.30) sul campo di Guelfo Basket è chiamata a trovare i primi due punti del suo campionato, per mettere la parola fine a un avvio traumatico fatto di quattro ko su quattro gare giocate. I bianconeri devono cancellare la sconfitta interna di sabato scorso contro Santarcangelo, passo falso che ha fatto parecchio male soprattutto per il modo in cui è arrivato: avanti praticamente per tutta la partita, la Sbf si è fatta superare a pochi secondi dalla sirena dalla tripla di Conti. Sul campo di Guelfo l’opportunità per capitan Rimondi e compagni di centrare un successo fondamentale.