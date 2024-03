Basket Serie C Seconda fase. Il Costone vuole iniziare forte con la Sancat Firenze. Riccardini spiega: "Ripartiamo dalle nostre certezze»

"Si riinizia, finalmente". Con queste parole il vice allenatore del Costone Riccardo Riccardini ha aperto la sua consueta presentazione della vigilia dell’incontro che attende i gialloverdi. Al PalaOrlandi, palla a due alle 18, va infatti in scena Costone-Sancat Firenze, primo incontro di seconda fase per la squadra della Piaggia (Cavasin di Livorno e Massei di Viareggio i due fischietti che dirigeranno l’incontro). "Siamo stati due settimane a lavorare intensamente per poi fermarci nel fine settimana – ha detto ancora Riccardini (nella foto) –, ma giocare è quello che più ci piace fare. Siamo qui per questo, per vivere l’adrenalina e la tensione che solo la partita domenicale ti può dare. Per affrontare al meglio il girone dovremo ripartire dalle nostre certezze, con la consapevolezza della nostra forza ma che non siamo imbattibili. La Sancat è una squadra che ha dato prova delle proprie qualità – ha aggiunto il vice coach costoniano –, mettendo insieme giovani di talento a elementi di assoluta esperienza". Da capire, sul fronte gialloverde, quali saranno le scelte di coach Tozzi e dello staff costoniano per l’impiego di Radchenko e Ondo Mengue. Entrambi saranno comunque a disposizione, come confermato da Riccardo Riccardini. "Per questo match, recuperiamo Radchenko e Ondo Mengue. Il primo torna in panchina dopo il lungo infortunio alla caviglia, mentre Bruno è tornato in Italia dopo aver giocato con la sua nazionale. La squadra è serena – ha concluso poi Riccardini –, sappiamo che tutti stiamo remando nella stessa direzione e che stiamo lavorando bene. Dobbiamo continuare così, lavorando duramente ma con l’entusiasmo che ci ha portato fin qui". La seconda fase del campionato rappresenta sicuramente il momento clou della stagione gialloverde che, in poule promozione, parte con 8 punti alle spalle della sola Mens Sana che ne ha invece 10. Un fattore che non può far altro che aumentare le motivazioni per Bruttini e compagni. Alle spalle del Costone, troviamo San Vincenzo, Prato e Pino Firenze a quota 6, mentre l’avversario odierno dei giallovedi ha 4 punti, ottenuti grazie alle vittorie su Mens Sana e Agliana. A pari merito di Sancat troviamo la stessa Agliana e anche Sansepolcro.

