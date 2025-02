Basket serie c. Secondo stop di fila per Castelnovo Monti

VIGNOLA

93

e80 CAST. MONTI

88

ROADHOUSE VIGNOLA: Torricelli R. 17, Papotti ne, Cavani 9, Bussoli 4, Miani 5, Fossali 16, Cappelli 25, Torricelli F. 11, Nardini ne, Vucenovic 6, Righi, Perez. All. Landini.

E80 LG CASTELNOVO MONTI: Ettaqy ne, Vozza D. Bucci, Reale ne, Brevini ne, Giberti, Bravi 13, Liepins 19, Rossi 24, Morini 6, Mallon 3, Parma Benfenati 23. All. Vozza G.

Arbitri: Bravo e De Palo di Ferrara.

Parziali: 27-24, 48-41, 77-59.

Secondo stop consecutivo per l’E80 Group Castelnovo Monti (24), che fallisce una ghiotta occasione per salire al secondo posto in solitaria cadendo a Vignola (12). Sotto anche di 21 lunghezze, gli appenninici riescono quasi a riaprirla, tornando a -3, ma sono i modenesi a festeggiare nel finale grazie ai tiri liberi.