Basket Serie C. Secondo stop consecutivo per Castelnovo Monti

MO.BA MODENA

85

CASTELNOVO MONTI

76

MODENA BASKET: Reale 17, Twum 4, Berni 12, Casu 6, Malagoli 16, Mantovani, Nasuti 15, Taddei 15, Proli ne, Covolo. All. Coppeta.

E80 GROUP CASTELNOVO MONTI: Giberti, Magnani, Saccone 2, Bucci ne, Longagnani 18, Bosnjak 22, Codeluppi 2, Bravi 12, Tosti ne, Morini, Parma Benfenati 20. All. Vozza.

Arbitri: Salatti e Fontanili di Parma. Parziali: 28-21, 42-42, 66-60.

Secondo stop di fila per l’E80 Group Castelnovo Monti (8), che cade sul campo di una delle formazioni più in forma del campionato, il Mo.Ba Modena (8), giunto alla quarta vittoria consecutiva. Gli appenninici restano in partita fino a metà del terzo quarto, i padroni di casa allungano una prima volta ma Castelnovo riesce a replicare parzialmente, per poi scivolare indietro nel finale, non riuscendo a sfruttare le ottime prove di Parma Benfenati, Bosnjak e Longagnani.