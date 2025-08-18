Basket serie C: sta per partire la stagione col nuovo coach. Serravalli lancia la Fides

MONTEVARCHIAncora una settimana di vacanza e lunedì prossimo 25 agosto inizierà ufficialmente la stagione 2025-2026 della Fides Wetech’s, decisa a recitare come nello scorso campionato un ruolo di primo piano nella serie C Toscana di basket, tenendo alto al tempo stesso il vessillo identitario di "squadra di Montevarchi". Il roster che sarà allenato dal nuovo coach Omar Serravalli, chiamato a raccogliere l’eredità dello storico predecessore Riccardo Paludi, è pronto grazie alle operazioni di rilievo perfezionate dal direttore sportivo Andrea Dami. Con la conferma di gran parte dell’organico e del super esperto Francesco Quaglia e l’arrivo di Chellini e Tognazzi, la sensazione è che i gialloverdi possano regalare diverse soddisfazioni ai loro tifosi. Questione di giorni anche l’ufficializzazione del vice coach che coadiuverà Serravalli e si tratta di un ritorno quanto mai gradito perché il prescelto è l’ex fidessino Andrea Dolfi.

A scandire, invece, i ritmi della preparazione sarà come sempre il "prof" Mario Resti, autentica istituzione nella famiglia Fides e pilastro dello sport cittadino anche nelle arti marziali con il suo Centro Izumo. E se dal lato fisico-atletico la Wetech’s dovrebbe essere nella classica botte di ferro, dal punto di vista tecnico punterà sulla duttilità per la presenza di giocatori in grado di interpretare diversi ruoli. Uno di questi è il senatore del reparto playmaker Stefano Bonciani che può giostrare anche come guardia ed è uno specialista nel tiro dalla lunga distanza. Altri eclettici del gruppo sono Alberto Caponi, capace di coprire ogni angolo del parquet, e Filippo Sereni che a soli 23 anni ha già alle spalle diverse stagioni da senior. Attorno ai valdarnesi, dunque, si respira un’atmosfera di grande fiducia, nonostante la qualità dei quintetti avversari in lizza nel prossimo campionato.

Giustino Bonci