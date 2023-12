Basket serie C, stasera per i Baskérs è una sfida playoff

Trasferta delicata per i Baskérs Forlimpopoli che, alle 18.30, saranno sul parquet di Castel Guelfo per una sfida fondamentale nella corsa al terzo posto che vale i playoff. Gli emiliani hanno un roster profondo ed esperto, su cui spiccano due interni del calibro di Bergami e Naldi (entrambi oltre i 14 punti a gara), ma anche guardie come Degli Esposti e Sinatra, che viaggiano in doppia cifra di media. Attenzione anche a Biandolino, ex della partita. Per la formazione di coach Tumidei, vincere significherebbe restare agganciati al treno di testa e portarsi sul +4 su una diretta concorrente.