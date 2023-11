Basket serie c. Sul parquet di Bottegone la Folgore Fucecchio è chiamata ad una prova di spessore

Partita di grande importanza stasera per la Folgore Boldrini Selleria Fucecchio, impegnata alle 21.15 alla palestra della scuola media King di Bottegone (Pt). Per i biancoverdi si tratta infatti di un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza. I padroni di casa, con 2 punti, precedono in classifica i ragazzi di coach Rastelli, che sono ancora fermi al palo. Nell’ultima giornata i pistoiesi si sono arresi 92-82 sul parquet di Altopascio, mentre Gazzarrini e compagni non hanno giocato la loro partita casalinga contro il Prato Basket Giovane, a causa dei danni provocati nella provincia laniera dall’alluvione della scorsa settimana. Per tanto in casa fucecchiese quella odierna sarebbe la gara giusta per sbloccarsi. Del resto, da un punto di vista di prestazioni la squadra di Rastelli ha più volte lasciato intravedere buone cose, ma essendo molto giovane ha spesso pagato dazio in esperienza e malizia, soprattutto nella gestione dei momenti chiave di un match. Trattandosi appunto di un roster dall’età media molto bassa, infatti, la Folgore Boldrini Selleria viaggia spesso sulle ali dell’entusiasmo, alternando momenti di grande intensità ed attenzione ad altri di black-out totale. Dopo una prima parte di stagione in cui il calendario ha riservato a Verdiani e compagni gli avversari più strutturati del girone, a partire da questo week-end i biancoverdi avranno a disposizione una serie di incontri contro squadre sulla carta più alla loro portata, per far finalmente decollare il proprio campionato ed acquisire maggior fiducia e consapevolezza.