Basket serie C: super Cortesi, trascina Argenta

Di fronte ad una buona cornice di pubblico, va in scena al PalaSalvatori lo scontro tra SimaBio e Novellara, fondamentale crocevia per entrambe le compagini in lotta per la salvezza.

Parte fortissimo Argenta, con Cortesi (autentico mattatore di serata con 27 punti) a segnare la tripla del 7-0 che costringe Tellini al suo primo time-out. Il timeout non sortisce gli effetti sperati, ne approfitta Argenta con un altro canestro dalla lunga distanza di Cortesi. Nel secondo quarto Novellara prova ad aggredire di più i portatori di palla argentani, ma la difesa alta viene letta bene e arrivano scarichi in area; Boggian è bravo a farsi trovare pronto, e segnare con consistenza nel pitturato; al 14’ arriva il massimo vantaggio, sul 29-12 Argenta.

Dopo la pausa lunga SimaBio entra più convinta; la palla circola bene in attacco e arrivano tiri aperti; Cortesi, ben imbeccato da Farina, infila da tre punti il 56-42 al 25’. Nel momento più difficile, Novellara rimonta e sorpassa (al 35’ 67-68). Argenta è alle corde, ma trova la forza di reagire e con Montaguti e Cortesi rimettono la freccia avanti al 37’ (71-68). Finisce 81-75.