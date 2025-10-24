Basket serie C: superati i biturgensi della Dukes (66-57). La Fides si prende il derby. Subito riscatto per Dainelli e soci

MONTEVARCHIVoleva il riscatto immediato, dopo il passo falso di domenica scorsa ad Agliana, e la Fides Wetech’s Montevarchi ha centrato prontamente l’obiettivo nel turno infrasettimanale della serie C Toscana aggiudicandosi il derby con la Dukes Sansepolcro dell’ex Massimo Bini. 66-57 il finale di una gara tirata come non mai e che i valdarnesi allenati da Omar Serravalli e Andrea Dolfi sono riusciti ad ribaltare nella seconda parte inanellando così il quarto successo in 5 turni di campionato. Non solo perché la vittoria tra le mura amiche ha permesso ai gialloverdi di tornare in testa al girone con 8 punti, insieme alla Union Basket Prato, a San Vincenzo e all’Abc Castelfiorentino.

Un torneo, insomma, che si conferma all’insegna dell’equilibrio. Alla Wetech’s Arena la Dukes parte forte, giocando una pallacanestro fatta di ritmo e velocità. Continuo il botta e risposta tra le due squadre che si danno battaglia in ogni angolo del parquet. All’intervallo la partita vede i biturgensi avanti di un punto, 34-33, ed è dopo l’intervallo lungo che la sfida si decide. Domani sera capitan Dainelli e compagni faranno visita al fanalino di coda Certaldo con palla a due alzata alle 21.15, mentre la Dukes, sempre nel classico orario dei confronti casalinghi, il sabato alle 18.30, riceverà la Valdisieve, che ha gli stessi 4 punti in classifica.

Giustino Bonci