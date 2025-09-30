BASKET SERIE C: superato il bottegone (92-55). Prova di forza della Fides: Malatesta al top

Difesa intensa e attacco efficace. Ecco la ricetta vincente della Fides Wetech’s per superare di netto, 92 – 55, il Bottegone Basket nella gara d’esordio del campionato di serie C Toscana. Tra le mura amiche i gialloverdi del nuovo coach Omar Serravalli hanno giocato una partita a senso unico, lasciando solo le briciole ai pistoiesi.

Ottimo l’approccio alla sfida dei padroni di casa, con un Malatesta ispirato e vera spina nel fianco degli avversari che, però, riescono a limitare il passivo. Ma i fidessini accelerano ancora e nel secondo tempino prendono il largo. Non cambia la musica al rientro sul parquet dal riposo. Sale in cattedra tra i valdarnesi Hasanaj e il quintetto ospite non trova più il canestro.

Ormai l’esito del confronto è segnato e Serravalli e il suo vice Dolfi possono ruotare l’intero roster. Alla sirena sono ben 37 i punti di distacco inflitti al Bottegone da una Wetech’s brillante e determinata, sebbene ancora priva di Quagli, atleta esperto e in grado di fare la differenza. Domenica prossima valdarnesi sul campo della Valmec Livorno (ore 18).