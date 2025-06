Basket serie C. Tassinari si riprende gli Angels: "Onore allenare nella propria città»

Trova subito conferma l’indiscrezione lanciata la scorsa settimana: il nuovo allenatore degli Angels sarà Davide Tassinari. Il ritorno di "Tasso" alla guida dei clementini è stato ufficializzato dalla stessa società, che gli dà subito il bentornato. "Davide è un tecnico di grande esperienza – scrivono gli Angels in una nota –, con una spiccata dote tecnica per la crescita dei giovani atleti che sanno presenti in prima squadra. A Tasso il bentornato nella famiglia Angels e un augurio di buon lavoro".

Il coach, l’anno scorso comunque legato all’ambiente clementino a livello di settore giovanile, commenta con entusiasmo. "Quando mi è stato proposto di tornare a guidare la prima squadra, ho subito avvertito una grande emozione – dichiara Tassinari –. È sempre una grande responsabilità fare il capoallenatore nella propria città". Per lui, cresciuto nelle giovanili clementine e diventato allenatore nella stessa struttura tecnica, un percorso che lo ha portato, dopo l’addio nel 2016, verso piazze come Matelica, Virtus Imola, BMR Reggio Emilia e Tigers Cesena. "I ricordi più belli? Quelle 31 vittorie su 31 dell’annata perfetta qui a Santarcangelo non si possono scordare. Ma anche i playoff a Cesena, o quelli a Imola e a Reggio".

La squadra è in via di evoluzione, lo racconta lo stesso coach. "Stiamo parlando con i ragazzi del nostro settore giovanile per capire un po’ il quadro generale della situazione. L’idea è quella di partire da una base di squadra giovane ma comunque con ambizione. Stiamo valutando proprio in questi giorni tutte le situazioni". Di tempo, per mettere assieme un roster per la prossima C, ce n’è. La preparazione degli Angels dovrebbe iniziare indicativamente nella settimana successiva a Ferragosto.