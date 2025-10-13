Basket serie C: terzo successo consecutivo per i gialloverdi, ancora imbattuti. Fides, un’altra vittoria alla Wetech’s. Livorno ko, Tognazzi show da 24 punti

MONTEVARCHI La legge della Wetech’s Arena è confermata e anche nel secondo incontro casalingo del campionato di Serie C la Fides non dà scampo agli avversari, storicamente indigesti a molti team, del Don Bosco Livorno. A punteggio pieno dopo il blitz di Rosignano, i ragazzi allenati da Omar Serravalli e dal suo vice Andrea Dolfi, si confermano in testa battendo i labronici per 77 - 68 al termine di un incontro che ha avvalorato le ottime sensazioni di inizio stagione. Alla vigilia della sfida di sabato scorso la buona notizia per lo staff gialloverde era il ritorno nel roster di due elementi essenziali come Malatesta e Quaglia, quest’ultimo in grado di mettere a disposizione dei compagni, smaltiti i problemi fisici, talento nelle scelte di tiro, esperienza e sostanza sotto canestro. Un’autentica ovazione del pubblico, per inciso, ha salutato la sua "bomba" da tre. Tra i grandi protagonisti della gara, nel contesto della prestazione corale di squadra, è stato l’ex Mens Sana Vittorio Tognazzi autentico mattatore in cabina di regia e miglior marcatore dei suoi con 24 punti all’attivo. Serata sfortunata, invece, per Tommy Sereni che deve arrendersi dopo pochi minuti per l’infortunio ad un piede.

Livorno, che si affida in avvio ad un quintetto giovane e rapido approccia bene il confronto e prova a sorprendere la Wetech’s che, tuttavia, nel secondo periodo riprende il comando, approdando all’intervallo sul 41 – 34 a favore. Al ritorno sul parquet dal riposo, i fidessini controllano la partita spegnendo ogni tentativo di aggancio degli ospiti. Il tabellino gialloverde mette in rilievo la varietà di opzioni efficaci per Serravalli con tanti atleti a segno: T. Sereni 3, Hasanaj, Chellini 4, Tognazzi 24, Malatesta 8, L. Sereni n.e., Caponi 13, Dainelli 6, Bonciani 11, F. Sereni n.e., Quaglia 8. Nel prossimo turno i valdarnesi il 19 ottobre faranno visita alla Pallacanestro Agliana.

Giustino Bonci