Basket serie C. Titani, con Pedaso per ripetersi

C’è voglia di doppietta, nel weekend della Pallacanestro Titano. I biancazzurri, reduci da una prima giornata che si è presto trasformata in un trionfo a Fossombrone, vogliono bissare il successo nel match casalingo di oggi con Pedaso (ore 18.30, dirigono Bastianelli di Pesaro e Avaltroni di Fano). I marchigiani, neopromossi dopo la vittoria in Dr1, hanno pagato dazio al noviziato e al debutto hanno perso in casa con Jesi. "Squadra rognosa, da prendere con le molle – spiega il capoallenatore dei Titans, Stefano Rossini –. Può diventare una partita complicata e bisogna fare attenzione. La loro ossatura è quella dell’anno scorso, più qualche innesto come Costantini, un lungo proveniente da un altro girone (20 alla prima), e Ortenzi (9), guardia che era a Osimo. Fanno dell’aggressività e del ritmo i loro marchi di fabbrica e, soprattutto, tendono a far giocare male l’avversario. A livello mentale dobbiamo essere consapevoli che potrebbero presentarsi delle difficoltà, e dunque non dovremo disunirci. Con Jesi, che è squadra di prima fascia, hanno perso di pochissimo".

È una giornata a singhiozzo, questa seconda del girone L, con qualche partita rinviata. Tra queste, quella di Santarcangelo proprio in casa di Jesi (indisponibilità del campo), rinviata al 16 novembre. Oltre alla gara del Multieventi, si giocano solo Porto Sant’Elpidio – Fossombrone e Falconara – Urbania. La curiosità è che alla terza giornata, tra una settimana esatta, sarà già tempo di derby tra Angels e Titans. Si giocherà al PalaSgr e sarà una partita che potrà raccontare tanto.