Basket serie C. Titani contro Urbania. Osimo per gli Angels

A sei giornate dal termine della regular season, il girone marchigiano di C deve ancora emettere tutti i verdetti e Santarcangelo vuole continuare la rincorsa all’imbattuta capolista Forlimpopoli. I clementini viaggiano domani verso Osimo (ore 18, arbitri Di Lello e De Carolis), dove affronteranno una squadra che ha bisogno di punti per uscire dalle secche dei playout. Potrebbe essere la prima partita del nuovo acquisto Vandi, arrivato per sostituire Rivali in cabina di regia ma assente una settimana fa a Pesaro. Occhio, tra i marchigiani, al tiratore Bini e al centro Ciampaglia. L’attacco di Santarcangelo, primo del girone (79.5) andrà ad affrontare la terzultima difesa, quella della Robur (78.9). Impegno ancor più complicato per la Pallacanestro Titano, che ospiterà Urbania oggi al Multieventi (18.30, dirigono Bastianelli e Giorgi). La quarta forza del campionato ha inserito da un mese nel roster il lungo argentino Perez Da Rold.

La classifica: Forlimpopoli 40; Santarcangelo 36; Fossombrone 30; Urbania 26; Porto Sant’Elpidio 24; Pisaurum e Jesi 20; Pall. Titano e Montegranaro 18; Guelfo e Osimo 14; Falconara 12; Real Pesaro 8; Ancona 0.