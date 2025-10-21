Basket serie C, Titans battuti. Un terzo quarto di grande energia regala agli Angels il derby

Un terzo quarto di grande energia e il tiro da tre lanciano gli Angels verso la vittoria nel derby con la Pallacanestro Titano. Il 71-65 del PalaSgr prende corpo in un inizio di ripresa in cui la zona ha messo qualche granello di sabbia nel meccanismo degli ospiti, che dal +3 dell’intervallo si sono ritrovati a -6 in pochi minuti. L’inizio è altamente spettacolare, con un 5-5 in 1’30’’ che promette fuochi d’artificio. È però un fuoco di paglia, perché per il resto del quarto le difese hanno il sopravvento e nessuna riesce a staccarsi in maniera evidente. I Titans riescono a prendere il controllo delle operazioni e nel secondo quarto volano anche a +7 sul 16-23, ma nel finale di periodo gli Angels accorciano fino al 26-29 dell’intervallo. Nella ripresa Santarcangelo è rivitalizzata e soprattutto trova con Macaru la pericolosità dall’arco che si era fatta ridotta nella prima metà. In casa Titans svetta Ugolini, ma la partita adesso è nelle mani degli Angels, che con la zona trovano il modo di spegnere le bocche da fuoco avversarie. San Marino, imbattuta fin lì, torna fino al -3 a 5’ dalla sirena, poi è ancora Macaru a spingere i suoi con una tripla verso un finale tutto sommato in controllo.

Il tabellino Santarcangelo: Vandi 12, Almasi ne, Ronci 14, Macaru 15, Forino ne, Gardini 6, Longo ne, Amaroli 9, Frisoni 2, Broglia, Saltykov 13. All.: Tassinari. Pallacanestro Titano: San Martini ne, Bomba 3, Romagnoli ne, Gasperoni ne, Macina 5, Fusco 18, Ugolini 29, Amati 3, Dragomanni 4, Felici 9, Lombardi 4. All.: Rossini.

Parziali: 11-14, 26-29, 52-45.