Basket serie c. Titans e Santarcangelo giocano in casa

La Pallacanestro Titano è di nuovo al Multieventi e prova a sfruttare il secondo turno interno consecutivo per dare corpo a una classifica già più che discreta. La squadra di coach Millina affronta oggi alle 18 Jesi, squadra abbordabile che fin qui ha raccolto due vittorie a fronte di cinque sconfitte. San Marino, che è a 4-2, dovrà comunque fare attenzione a una squadra che nell’ultimo turno ha rischiato di fare il colpo a Gualdo (+9 al 30’), crollando però nell’ultimo parziale.

Anche per gli Angels Santarcangelo, ma nel girone di C emiliano romagnolo, è il secondo turno casalingo consecutivo. Dopo la vittoria sul filo di lana con San Lazzaro, i ragazzi di Serra attendono la visita, domani alle 18, di Lugo, altra squadra di bassa classifica con all’attivo solo una vittoria. La Dulca, che non ha tuttora i lungodegenti Saltykov e Rivali, deve mettere il più possibile fieno in cascina in attesa dei prossimi mesi.