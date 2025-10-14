Basket serie c. Titans, il debutto è vincente: Pedaso travolta

È vittoria Titans al debutto casalingo. I ragazzi di coach Rossini bissano il successo esterno dell’esordio con un eloquente 66-42 nei confronti di Pedaso, stritolata alla distanza dalla difesa biancazzurra. Solo il primo quarto viaggia a saliscendi, soprattutto grazie alla vena offensiva di Ortenzi (16-15, tripla di Macina allo scadere). Poi Pedaso, di fatto, smette di fare canestro, anche grazie alla difesa sammarinese. Dall’altra parte, nella Pallacanestro Titano, tutti a turno trovano il modo di diventare protagonisti. Dopo 13’ è già 26-15 grazie a un ottimo Amati e il distacco viaggia con costanza intorno alla doppia cifra (33-23 al 20’). Nella ripresa i Titans non hanno problemi contro la zona di Pedaso e volano via definitivamente (42-25 al 25’), lasciando le briciole agli avversari. Gli ospiti segnano appena 15 punti in totale nei due quarti centrali e San Marino anche il +26 nel finale con super Lombardi. E sabato prossimo sarà derby a Santarcangelo, che ha saltato il turno di questa settimana per indisponibilità del campo di Jesi.

Il tabellino dei Titans: San Martini, Bomba 8, Gasperoni, Macina 8, Fusco 7, Ugolini 10, Amati 8, Dragomanni 2, Felici 7, Lombardi 11, Romagnoli 5. All.: Rossini.