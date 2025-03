Basket serie c toscana. Weteche’s Fides scatenata asfalta il Bottegone Pistoia 102 a 66: è la vittoria numero 21

In una Wetech’s Arena colorata dal giallo delle mimose e con la squadra femminile di minibasket che ha accompagnato il quintetto maschile sul parquet, la Fides Montevarchi non ha dato scampo al Bottegone Pistoia, battuto sonoramente per 102 – 66.

La striscia di vittorie consecutive dall’avvio della Serie C Toscana, Conference Nord Ovest, arriva a 21 e i valdarnesi dei coach Paludi e Parigi, con 42 punti si portano a 10 di distacco alla Pallacanestro Prato. Solo nei primi 5 minuti gli ospiti tengono botta. Poi è dominio Wetech’s con menzioni speciali per il trio Tommy Sereni – Malatesta – Neri che supera quota 20 a referto, e per il giovanissimo Francini, promosso nel quintetto base e alla fine in doppia cifra con la soddisfazione di segnare il centesimo punto.

Eloquenti i passaggi dell’incontro: 24 – 9 nel primo parziale, 52 – 29 all’intervallo e 81 – 53 a fine del terzo game. Qual è il segreto di un roster quasi identico a quello della passata stagione quando fu solo centrata la salvezza? La risposta sta nello spirito familiare che anima il club e nella professionalità dello storico preparatore atletico Mario Resti, maestro del Centro Izumo Sport che ha reso il team gialloverde una macchina perfetta dal lato fisico e caratteriale.

Giustino Bonci