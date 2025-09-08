Basket serie c. Tra SimaBio Argenta e Despar 4 Torri un buon allenamento, sorride la Cestistica

Seconda amichevole prestagionale per la Despar 4 Torri sabato pomeriggio al PalaSalvatori di Consandolo. Contro i padroni di casa della SimaBio Argenta, diretti avversari per la salvezza nella prossima Serie C, i granata di Dalpozzo disputano una buona gara perdendo 72-68, soprattutto se si tengono in considerazione gli acciacchi dovuti a queste prime settimane di preparazione e le tre assenze pesanti di Bertocco, Ghirelli e Cristoni.

Alla palla a due è molto buono l’approccio della Despar, che può contare su uno dei nuovi acquisti, Paolo Rayner, molto in palla: è 0-5. Argenta, però, aggiusta la mira dalla distanza e chiude sul 17-12 il primo parziale di gioco. La SimaBio prosegue su questa scia, e si porta sul 9-2. La 4 Torri è imprecisa in attacco, ma nel finale ritrova il ritmo giusto grazie alle azioni di Caselli: rientra a un possesso di distanza dopo lo svantaggio di dieci punti, e anche il secondo periodo va alla Cestistica 19-14.

Si aggiudica invece gli ultimi due parziali di gioco la Despar. Il terzo quarto è molto equilibrato, con l’altro neoacquisto granata Toselli che in contropiede inchioda il 5-5. Numerosi viaggi in lunetta consentono alla Despar il minimo allungo: è 18-20 con la tripla a fil di sirena di Grazzi. Si riazzera ancora il punteggio per il quarto periodo. Le due squadre tirano bene dall’arco e mantengono una più che discreta intensità anche nel finale di gara: nell’ultimo quarto la spunta la 4 Torri per 18-22.

La Despar tornerà in campo nel prossimo fine settimana nel Trofeo Alberto Maresta a Molinella, dove i granata incontreranno i padroni di casa, gli Angels Santarcangelo e, nuovamente, la SimaBio Argenta.