Basket serie c. Trasferta in casa Cvd per la Cestistica Argenta. Ortasi: "Maggiore attenzione difensiva»

Trasferta contro il Cvd stasera alle 21 alla palestra Alutto, in via dell’Arcoveggio a Bologna, per la Cestistica Argenta nel campionato di serie C.

Questo il prepartita del coach argentano Ortasi. "Approcciamo questa partita con fiducia, in settimana abbiamo lavorato su nuovi equilibri e una maggior attenzione difensiva. Gli ottanta punti presi nell’ultima partita ci devono aiutare ad essere focalizzati sul nostro sistema di regole e non sulle singole situazioni. Siamo motivati nel farci trovare ancora più compatti in questa sfida salvezza".