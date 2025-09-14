Basket Serie C. Trofeo Piperno, è derby. L’Abc incontra la Virtus

È subito derby in Serie C di basket. Stasera alle 18 al Pala Betti di Castelfiorentino (arbitrano Campatelli di Sesto Fiorentino e Giachi di Firenze), infatti, va in scena il primo capitolo della sfida tutta valdelsana tra Abc Solettificio Manetti e Virtus Certaldo. La gara è valida come ottavi di finale della Coppa Toscana – Trofeo Piperno. Per i gialloblù locali si tratta della prima uscita ufficiale della stagione dopo una sola amichevole, mentre i bianconeri ospiti, oltre a due amichevoli, vengono dal vittorioso preliminare di mercoledì scorso contro il Rosignano. Nel prossimo fine settimana, poi, la vincente affronterà nei quarti di finale chi avrà la meglio tra Valdisieve e Pino Firenze.

Sempre oggi, ma alle 18.30 a Prato (ad arbitrare saranno Barbanti di Livorno e Marini di Pisa) prima palla a due ufficiale anche per la Folgore Boldrini Sellerie. I biancoverdi di coach Gorgeri, protagonisti fin qui di un buon pre-campionato con il trionfo nel torneo di Pescia dopo aver battuto nel primo test il Calenzano, saranno infatti di scena sul campo della Pallacanestro Dragons, detentrice del trofeo. In questo caso chi si qualificherà al turno successivo se la dovrà vedere con la vincente tra Us Livorno e Bottegone 2001.