Basket serie C. Ultimi test precampionato positivi per 4 Torri e Argenta

Si è chiuso sabato pomeriggio al Pala Aeffe il precampionato della Despar di coach Dalpozzo, che ha sfidato la Romagnoli Budrio (Divisione Regionale 1) degli ex Mujakovic e Leopizzi, a una settimana dall’esordio in campionato, in programma sabato 27 settembre alle 19 contro Molinella. Il quarto di apertura va senza problemi alla 4 Torri, che si porta subito in controllo e allunga con Cattani e Toselli, per il 23-10. La Despar continua ad alto ritmo anche nel secondo periodo: la tripla di Cristoni vale l’8-2. La Romagnoli, però, si ricompone e piazza il controbreak che vale il sorpasso: con il canestro sulla sirena Budrio si aggiudica il parziale 19-24. Anche il terzo quarto è della squadra gialloblù. Alla Despar non bastano i canestri di Ghirelli, che buca con continuità la retina del Pala Aeffe, perché sono gli ospiti a chiudere sul 15-21. La Despar torna a imporre il proprio gioco nel quarto periodo, aggredendo la difesa bolognese e sfruttando i liberi: entra anche il tiro da fuori, per il 22-15. Un ultimo periodo ridotto a cinque minuti vede ancora la 4 Torri condurre, pur in equilibrio, fino all’8-4 conclusivo: la partita termina 87-74.

Va in scena a Lugo anche l’ultima amichevole pre stagionale della SimBio Argenta, test importante in vista dell esordio in campionato di sabato prossimo a Piacenza. Coach Bolognesi ritrova Zhytaryuk, diventato papà da pochi giorni, e Farina, tenuto a riposo precauzionale a Molinella. La partita inizia con gli attacchi ad aver la meglio sulle difese; Farina gestisce bene la transizione offensiva, distribuendo tanti assist ai compagni, che si fanno trovare pronti. Dall altra, Caroli tiene in scia i suoi a suon di triple. La partita fatica a decollare, e l intensità non è ancora quella che chiedono i rispettivi allenatori.

Nel secondo e terzo parziale Argenta ci mette piu energia, la difesa sui pick and roll e pick and pop è più efficace, e arrivano tante palle recuperate. Giovannelli guida SimaBio in attacco, segnando e coinvolgendo i compagni. Nell ultimo quarto coach Bolognesi lascia ampio spazio a tutti, risparmiando minuti ai titolari, e Argenta finisce la partita vincendo 3 quarti su 4.