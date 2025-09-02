Basket serie C: un tiratore puro per la Despar 4T. Matteo Ghirelli resta in maglia granata

Si assicura un tiratore puro dall’arco la Despar 4 Torri, che ha confermato anche per la prossima Serie C Matteo Ghirelli, ormai un veterano granata. Guardia del 1996 per 185 centimetri, Matteo esordisce giovanissimo tra i senior: nel 2012 veste già la maglia di Cavriago in C regionale. Negli ultimi anni di vivaio si divide tra Argenta e Scuola Basket Ferrara, con cui disputa l’Under 19 Eccellenza, e nella stagione successiva si laurea campione d’Italia alle Finali Nazionali Under 20 Élite con i colori della Vis 2008. Nel frattempo, Ghirelli è aggregato fisso nel gruppo del Kleb Ferrara in Serie A2, per poi sbarcare ai Tigers Romagna in Serie B, dove continua a mettere in mostra la sua grande affinità con il canestro. Matteo rientra a Ferrara nel biennio tra il 2018-2020 con la maglia del Ferrara Basket in C Gold, e poi si ferma per un paio di stagioni. Il ritorno sul parquet avviene in maglia Despar 4 Torri, a metà del campionato di C Silver 2021-2022, che chiude ai vertici della classifica marcatori con 21,5 punti di media. Nella difficile stagione successiva diventa il capitano della 4 Torri, prima della parentesi alla Scuola Basket Ferrara in Serie C.