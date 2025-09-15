Basket serie C. Una buona Despar a Molinella. Ma i bolognesi sono superiori

È la prima Despar al completo della preseason quella che si è arresa al termine di una partita molto combattuta al Molix Molinella. Nel sabato del Trofeo Alberto Maresta, dopo il forfait di Santarcangelo, i granata conducono per più di metà partita, prima di cedere il passo ai padroni di casa. Al di là del risultato, un altro buon test match per coach Dalpozzo, che ritroverà Molinella all’esordio in campionato, il prossimo 27 settembre al Pala Aeffe.

La partenza fulmine targata Caselli-Ghirelli consegna alla 4 Torri il vantaggio immediato sullo 0-6, che diventa 6-14 con un’altra tripla dello stesso Ghirelli. Quando il Molix inizia a trovare continuità nei tiri da sotto, è Toselli a rimettere in carreggiata la Despar (13-20): Molinella rimane tuttavia a contatto, e solo i liberi di Grazzi fissano il punteggio sul 24-26 della prima sirena.

I granata ripartono aggressivi e con Cristoni e Grazzi è nuovo +8 (26-34). La partita si accende in avvio di secondo tempo. Molinella mette per la prima volta la testa avanti, la Despar risponde e si alternano i vantaggi da una parte e dall’altra. Dalpozzo infila il pareggio (54-54), mentre Beccari trova l’ultimo sorpasso granata della serata: il Molix approfitta della flessione ferrarese per portarsi sul 69-62. Il parziale prosegue nell’ultimo quarto: la Despar è in difficoltà in attacco, e i padroni di casa di forza toccano il massimo vantaggio, vincendo alla fine 85-75.