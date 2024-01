Basket serie c. Una Medicina indigesta. Scuola Basket travolta

In Serie C, dopo un tempo alla pari, la Scuola Basket crolla nella ripresa e viene travolta dalla capolista Virtus Medicina, che alla Bondi Arena passa col punteggio di 72-101. Clamoroso il parziale dei secondi venti minuti, un sonoro 64-32 con cui i bolognesi si portano a casa la partita, dopo un primo tempo chiuso sul 37 pari. Per coach Campi ancora una volta troppo poco dalle cosiddette seconde linee, con tanti minuti in campo per i veterani Ghirelli e Costanzelli, entrambi autori di 17 punti; bene anche il giovane Cazzanti, top scorer dei suoi con 18 punti. Medicina incamera altri due punti che vista la formula del campionato non valgono per la seconda fase ma sono importantissimi per raggiungere l’obiettivo di chiudere la prima fase nei primi tre posti. Scuola Basket ferma invece a due punti in classifica, e attesa sabato dalla difficile trasferta sul campo di Santarcangelo.

j.c.