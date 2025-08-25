Basket serie c. Un’altra conferma preziosa per la Despar 4 Torri. Alessandro Caselli resta in maglia granata

Si aggiunge un’importante riconferma nella lista dei rinnovi del gruppo che lo scorso anno ha vinto la Divisione Regionale 1: anche Alessandro Caselli rimarrà alla Despar 4 Torri in Serie C.

Guardia del 1999 e di 186 centimetri di altezza, Alessandro cresce nel vivaio della Vis 2008 Ferrara, e con i colori biancazzurri nel 2015 approda alle finali nazionali Under 17. Nel 2017 è aggregato in Serie A2 con il Kleb, e contemporaneamente indossa la canotta della Vis in C Silver. L’anno seguente Caselli passa in C Gold con Ferrara Basket, prima di iniziare l’avventura nella pallacanestro veneta: la C Silver a Treviso con la Virtus Resana, poi il biennio da protagonista che porta il Nuovo Basket Rovigo alla promozione dalla Serie D.

A metà della stagione 2023-2024 Caselli torna a Ferrara e approda in granata, mettendo in luce le sue grandi capacità offensive nella seconda parte di campionato: prima la promozione sfumata e poi, la scorsa stagione, la conquista della Serie C.

Per la terza annata Caselli è pronto a indossare nuovamente i colori della Despar 4 Torri.