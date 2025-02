Basket Serie C Unica. Folgore, serve riscatto. Stasera scontro diretto

Archiviato il ko di Firenze con la Sancat, la Folgore ha la chance domani di tornare subito a vincere e continuare la propria rincorsa alla salvezza diretta, distante quattro punti. Alle 18 al palasport di Fucecchio arriva infatti la Juve Pontedera terzultima in classifica, per un vero e proprio scontro diretto. Le due compagini sono infatti separate da appena due punti in favore dei biancoverdi fucecchiesi, che all’andata persero però nettamente 73-59. Una partita in cui la squadra di coach Pistolesi dovrà dare un’importante segnale di crescita dopo il troppo nervosismo mostrato contro la Sancat, quando i fucecchiesi hanno completamente perso la bussola per diversi minuti spendendo importanti energie mentali in inutili proteste verso gli arbitri. Servirà insomma una prestazione matura in un match delicato che la Folgore dovrà cercare di vincere per tenere il passo di Bottegone, attualmente ultimo team a salvarsi senza passare dai play-out, impegnato in una giornata sulla carta facile contro il fanalino di coda Cus Pisa.