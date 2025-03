Basket Serie C Unica. La Folgore lotta, ma non basta: Agliana si impone

Nonostante un’ottima prova alla Folgore Fucecchio non riesce l’impresa contro la quotata Agliana. La partita è stata equilibrata e spettacolare per trenta minuti, con gli ospiti subito in gran spolvero dalla lunga distanza. I fucecchiesi, però, restano incollati agli avversari e al 10’ è 25-29. La musica non cambia nemmeno nel secondo quarto con i biancoverdi di casa capaci nel finale di mettere pure la testa avanti: 46-43 all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi Agliana dà subito una spallata al match riportandosi avanti, ma capitan Gazzarrini e compagni non mollano e al 30’ il risultato è ancora incerto: 56-62. Nell’ultimo quarto, però, la Folgore comincia ad accusare la stanchezza e Agliana chiude la partita con due triple consecutive di Mucci e Zita (63-74). Il 68-81 finale per i pistoiesi, però, è un punteggio troppo esagerato per quanto visto in campo.

Ecco il tabellino biancoverde: Ferrati, Calugi 7, Galligani 2, Giachetti 14, Orsini Si. 12, Gazzarrini 7, Filomeno, Orsini St. 4, Lorenzi n.e., Menichetti 14, Tessitori 6, Orsucci. Il team di coach Pistolesi tornerà in campo domenica prossima alle 18.30 al Pala Balducci di Pontassieve contro il Valdisieve, formazione che staziona a metà classifica con 11 vittorie (compresa quella dell’andata a Fucecchio) e 10 sconfitte.