Basket serie C. Uragano Lorenzo Brighi. I Baskérs sono terzi

Grande successo per i Baskérs Forlimpopoli che si aggiudicano il fondamentale scontro diretto contro Guelfo Basket per 86-82 (21-12; 43-38; 65-52) confermandosi al terzo posto. È dopo l’intervallo che si decide il match: l’uragano Lorenzo Brighi (33 i suoi punti) si abbatte su Guelfo per il +15. Gli ospiti, però, lottano fino alla fine e con Ghini e Santini addirittura si portano avanti. Nel finale arriva il colpo di coda dei ragazzi di Tumidei che con un solido Farabegoli ribaltano l’inerzia. Il tabellino: Dellachiesa ne, Benedetti 2, Brighi A. 12, Ruscelli, Naldini ne, Rossi 17, Brighi L. 33, Lazzari, Bracci 19, Dell’Omo 6, Farabegoli 8, Palazzi. All. Tumidei.