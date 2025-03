Basket serie C. Va a segno la rimonta della Bnv Juve Pontedera. Vittoria fondamentale davanti al proprio pubblico

La Bnv Juve Pontedera conquista una vittoria fondamentale davanti al proprio pubblico, superando San Vincenzo con il punteggio di 66-61. L’avvio di gara è stato equilibrato con entrambe le squadre che hanno risposto colpo su colpo alle iniziative offensive avversarie. San Vincenzo ha provato subito a imporre il proprio ritmo ma Pontedera ha saputo rimanere agganciata, lavorando bene sotto canestro e chiudendo il primo quarto sul 17-17.

Nella seconda frazione la partita ha preso una direzione favorevole per gli ospiti che hanno alzato l’intensità difensiva e aumentato l’efficacia offensiva, andando all’intervallo sotto di cinque lunghezze sul 36-31. Il terzo quarto si è rivelato un momento chiave del match dove Pontedera è tornata in campo con un atteggiamento più aggressivo, vincendo la frazione e portandosi sul 45-48, con soli tre punti da recuperare all’inizio dell’ultimo periodo. Nell’ultima frazione Pontedera ha completato la rimonta con grande carattere ribaltando definitivamente e concedendo solo 13 punti negli ultimi 10 minuti. Dal punto di vista statistico la differenza si è vista soprattutto nei tiri da due punti con Pontedera che ha realizzato ben 21 canestri contro i soli 10 degli ospiti, compensando così una minore precisione dall’arco, dove San Vincenzo ha avuto un’ottima serata con 9 triple contro le sole 3 dei padroni di casa. Con questa vittoria Pontedera, sale a quota 12 punti in classifica, accorciando le distanze dalle squadre che la precedono e rilanciando le proprie ambizioni in ottica salvezza.

Andrea Martina Torre