Basket Serie C. Virtus Certaldo, grande entusiasmo. Rosi e Viviani i giovani da lanciare

Archiviata una stagione da incorniciare con vittoria di campionato e Coppa Toscana, la Virtus Certaldo è pronta stasera a tornare in palestra per preparare al meglio il ritorno a distanza di tanti anni in Serie C. L’appuntamento è alla palestra di Canonica agli ordini del confermato mister Andrea Crocetti, che anche quest’anno si potrà avvalere della collaborazione di Matteo Magnani.

Per quanto riguarda l’organico il direttore sportivo Luciano Signorini ha prelevato dalla vicina Castelfiorentino, due giovani di prospettiva che nell’ultima stagione sono stati aggregati anche alla prima squadra dell’Abc, facendo il loro esordio nel campionato di Serie B Interregionale. Si tratta di Rosi e Viviani. Uno sguardo attento, comunque, è stato dato anche al proprio settore giovanile, con la promozione di Borghini e Volterrani. Per il resto i bianconeri hanno puntato sull’ossatura dell’organico della scorsa stagione, capace di dominare la Divisione Regionale 1.

Questa, quindi, la lista completa dei convocati. Play-maker: Leonardo Ceccarelli (‘98); Leonardo Mencherini (‘98). Guardie: Gabriele Guainai (‘97); Federico Basili (‘98), Tommaso Niccoli (‘98); Giacomo Ricci (‘01); Lorenzo Rosi (‘06); Niccolò Borghini (‘07). Ali: Guido Gualtieri (‘02); Daniele Viviani (‘06); Francesco Ceccatelli (‘06); Cosimo Fedeli (‘08); Francesco Volterrani (‘07); Vittorio Nesi (‘07). Pivot: Mattia Rettori (‘00); Lucas Samuel Silveira (‘00). Ricordiamo che la Virtus Certaldo è stata inserita nel girone C insieme alle altre due compagini del circondario (Abc Castelfiorentino e Folgore Fucecchio) ed esordirà sabato 27 settembre al Pala Coverciano di Firenze contro l’Unione Sportiva Pino.