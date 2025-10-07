Acquista il giornale
Basket Serie C. Virtus Certaldo, sconfitta casalinga al fotofinish. Fatale un fallo antisportivo allo scadere del match

VIRTUS CERTALDO 78 SAN VINCENZO 80 VIRTUS CERTALDO: Ricci 18, Maltomini 16, Silveira 15, Mencherini 14, Rettori 9, Gualtieri 2, Rosi 2, Viviani 2,...

di SIMONE CIONI
7 ottobre 2025
Un'azione di Virtus Certaldo- San Vincenzo, vinta al fotofinish dagli ospiti

Un’azione di Virtus Certaldo- San Vincenzo, vinta al fotofinish dagli ospiti

VIRTUS CERTALDO78SAN VINCENZO80

VIRTUS CERTALDO: Ricci 18, Maltomini 16, Silveira 15, Mencherini 14, Rettori 9, Gualtieri 2, Rosi 2, Viviani 2, Guainai, Borghini n.e., Nesi n.e., Fedeli n.e. All.: Crocetti.

BASKET SAN VINCENZO: Bongini 2, Guerrieri 10, Tudorache n.e., Bazzano 7, Giovani 16, Bertini 2, Pistillo 22, Prunotto 4, Salvadori 17, Rossi n.e. All.: Baroni.

Arbitri: Dori di Laterina Pergine Valdarno e Filipovic di Siena.Parziali: 25-22, 32-42, 60-60.

CERTALDO Una prestazione di spessore, ad eccezione del secondo quarto, non basta alla Virtus Certaldo per portare a casa i primi punti della stagione. Al palazzetto di Canonica passa al fotofinish il San Vincenzo. Dopo un primo quarto giocato punto a punto, nella seconda frazione sono gli ospiti a prendere in mano l’inerzia della gara con un break di 2-18 che gli permette di raggiungere il massimo vantaggio (30-42 al 19’), prima del 32-42 con cui si arriva all’intervallo lungo. Dagli spogliatoi, però, esce una Virtus trasformata che rimonta fino al 60-60 del 30’. Al cardiopalma l’ultimo quarto coi valdelsani che arrivano avanti 78-76 a sette secondi dalla fine, pagando però a caro prezzo un ingenuo fallo antisportivo. San Vincenzo ringrazia e ribalta nuovamente il risultato.

© Riproduzione riservata

