Basket serie D: 4 Torri, primato al sicuro con sedici vittorie di fila

Nel sabato sera del Pala Aeffe, la Despar 4 Torri travolge la Veni Basket, e con la sua sedicesima vittoria consecutiva conquista la matematica certezza del primo posto nella classifica del Girone B, grazie alla contemporanea sconfitta dell’inseguitrice Benedetto 1964. Il 2-4 dell’avvio con i due punti dell’ex granata Daniele Ghirelli è immediatamente ribaltato da Bianchi e Mujakovic. Gli ospiti si accontentano di tiri dalla distanza che non vanno a segno, e la Despar fa buona guardia nel pitturato: la doppia tripla del duo Bertocco-Cattani vale il 14-6, e uno scatenato Bianchi regala il +11 alla 4 Torri: il mini-parziale di 0-4 della Veni chiude, però, il periodo d’apertura sul 21-14, con il canestro di Betti.

La tripla di Ferraro del -4 non scompone la Despar: si scatena Matteo Ghirelli con tre triple consecutive che infiammano la gara e regalano la fuga ai granata. Il rientrante Grazzi è subito determinante, capitan Pusinanti segna il 41-21: sono loro tre i protagonisti del parziale di 33-9 del secondo periodo contro un’inerme Veni, e all’intervallo è 54-23 in favore dei ragazzi di Dalpozzo. Il destino della partita è già segnato. Mujakovic centra la bomba del +34, vantaggio rassicurante che fa abbassare la guardia alla 4 Torri, in controllo della gara. Gli arancioneri, d’orgoglio, continuano a giocare e diminuiscono un po’ lo scarto sul 74-45 di fine terzo quarto. La Despar, però, non fa sconti: ancora con Grazzi e Dalpozzo dilaga ulteriormente fino al +45, e chiude i conti sul 98-55 dell’ultima sirena.