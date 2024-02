Basket serie d. 4 Torri travolgente coi Villanova Tigers

despar 4 torri

93

villanova tigers

64

Parziali: 25-16; 46-34; 67-49

DESPAR 4 TORRI: Bianchi 11, Caselli 7, Pusinanti (c) 1, Beccari 7, Gavagna 3, Bertocco 2, Ciaroni

20, Bonfà 3, Verrigni 19, Ghirelli L. 8, Salih 12. All.: Villani.

VILLANOVA TIGERS: Zannoni (c) 12, Guiducci F. 2, Polverelli, Bomba 19, Guiducci T.

n.e., Zanotti 8, Mussoni 10, Raffaelli 10, Bollini 3. All.: Amadori.

Arbitri: Beltrami, Benini.

Dopo i 30 punti di scarto rifilati a Imola, arrivano i 29 ai danni dei Villanova Tigers nello scontro diretto per il quarto posto. Una Despar cinica, trascinata da Ciaroni e Verrigni, mette in campo un’altra grandissima prova di squadra e centra la settima vittoria di fila: e, con la sconfitta di Granarolo, aggancia i bolognesi al terzo posto in classifica.