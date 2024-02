Basket serie d. Artusiana, a Budrio serve un’impresa

È l’anticipo della quinta giornata di ritorno, stasera alle 21.30: l’Artusiana Forlimpopoli sarà di scena sul campo della capolista Budrio. Dopo la vittoria dello scorso weekend contro l’Omega, i ragazzi di coach Marcello Casadei cercheranno di trovare un po’ di continuità per provare a rimettersi in scia al gruppo playoff. Non sarà facile, però, contro la prima della classe, che ha riscattato il ko a sorpresa contro il Castel San Pietro con un successo netto contro il Grifo Imola.

Tanti i giocatori, tra quelli a disposizione di coach Bovi, a partire dal play Tinti, miglior marcatore della squadra con oltre 12 punti di media, poi Cesario, Fornasari, i lunghi Simoni e Quaiotto. Una squadra profonda e di altissimo livello, Budrio, che finora ha sempre fatto cammino in vetta solitaria. Per fermarla, in trasferta, all’Artusiana servirà una prestazione di alto livello, su entrambi i lati del campo.