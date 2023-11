Basket serie d. Bene l’Artusiana, stasera ci riprova. Domani lo Scirea

Brillante successo per l’Artusiana Forlimpopoli, che mercoledì sera ha riscattato il ko all’overtime del turno precedente, battendo la Grifo Imola per 87-65 (23-15; 42-29; 70-56). Il primo vero solco viene scavato nel secondo quarto, quando Colombo e soci si portano fino sul +17. Nella ripresa Imola prova a rifarsi sotto, ma i padroni di casa affondano il colpo conquistando così un netto successo.

Il tabellino: Fustini 1, Giunchedi, Valgimigli, Gorini 14, Colombo 30, Lanzoni 11, Giannessi 2, Buda 3, Nucci 10, Agatensi 6, Vadi 6, Piazza 4. All.: Casadei.

Nemmeno il tempo di disfare le borse, però, che questa sera l’Abf torna nuovamente in campo: alle 21.30, gli artusiani saranno di scena sul parquet di Baricella, ospiti del Bianconeriba, neopromossa terribile che solo mercoledì ha subito la prima sconfitta stagionale (72-70) sul campo dell’imbattuta Budrio. Entusiasmo e qualità, per una formazione che conta su esterni di grande qualità come Sitta e Poli e su lunghi esperti come Legnani e Minozzi. Domani sera, invece, tocca al Gaetano Scirea, che alle 19, dopo il turno di riposo, sarà di scena sul difficile campo di Argenta contro una formazione di alta classifica che può schierare due interni di valore come Simone Cortesi e Francesco Montaguti, oltre ad esterni come Davide Alberti e Nicolas Manias da doppia cifra di media, entrambi prodotti dal fertile settore giovanile argentano.