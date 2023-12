Basket serie D,. Colombo sulla sirena salva l’Artusiana

Vittoria al cardiopalma per l’Artusiana Forlimpopoli, che batte il fanalino di coda Russi 65-64 (14-24; 31-39; 45-53) grazie al buzzerbeater di Colombo che consegna così ai Blues la settima vittoria consecutiva. I ravennati, trascinati da Catenelli, vanno sul +10 fin dal 1° quarto. Forlimpopoli perde Valgimigli (espulso) ma rimonta nel finale. Bergantini segna il +1 Russi a 1” dal gong, ma sull’ultima rimessa Nucci imbecca Colombo per un alley oop che vale la vittoria. Tabellino: Gorini 7, Giannessi ne, Valgimigli, Perrone ne, Nucci 2, Cristofani 4, Piazza 1, Buda, Lanzoni 6, Colombo 25, Vadi 6, Agatensi 14. All.: Casadei.