Basket serie d. Crisi Artusiana: in casa finisce a -20

Arriva un altro ko per l’Artusiana Forlimpopoli, che cade nettamente per 51-71 (11-18; 28-34; 36-50) contro Bianconeriba Baricella, aprendo così una minicrisi. Fin dal primo quarto sono i bolognesi a portarsi in vantaggio, guidati da Tugnoli, mentre i padroni di casa non riescono mai a mettere il naso avanti, nonostante riescano nel secondo parziale a risalire sul 26-28 dopo essere stati a -9.

Nella ripresa Baricella prende il volo: nel terzo quarto porta il suo vantaggio in doppia cifra con un break di 9-0 che scava il primo solco, poi è negli ultimi 10’ che affonda il colpo, dilatando il divario fino sul +20 finale che addirittura pareggia la differenza negli scontri diretti dopo lo 0-20 dell’andata.

Il tabellino: Gorini 2, Valgimigli 14, Perrone, Cristofani, Buda, Lanzoni 4, Vadi 5, Agatensi 9, Colombo 17. All.: Casadei.