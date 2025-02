Basket serie D. Derby alla ’Giovannina’ per la capolista 4 Torri

Si avvia alla conclusione la prima parte di stagione per la Despar 4 Torri di coach Dalpozzo. I

granata saranno di scena alla Palestra Giovannina di Cento stasera alle 21.15, per la decima giornata di ritorno di Divisione Regionale 1.

I biancorossi sono ancora in corsa nella lotta al secondo posto, pur dopo la pesante sconfitta nello scontro diretto con Budrio. Cento va a caccia del piazzamento migliore possibile per la seconda fase, con un occhio, però, al rientro dalle retrovie di Masi: sono tre posti per quattro squadre in lizza. La Despar affronterà invece il derby con la serenità della qualificazione già in tasca da tempo, ma con la voglia di chiudere senza sconfitte il percorso della regular season, in preparazione alla seconda fase, al via a inizio marzo, dopo una lunga sosta post regular season.